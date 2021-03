Pro Vercelli: Germano-Mustacchio, Como ko

Il pallone racconta di un match Pro Vercelli-Como giocato il 21 novembre 2015 e valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato di Serie B della stagione 2015/2016. Di fronte due squadre che lottano per evitare la retrocessione. Al “Piola” presenti duemila spettatori. Arbitra Riccardo Pinzani della sezione di Empoli.

L’allenatore della Pro Vercelli Claudio Foscarini, che a ottobre aveva rimpiazzato Cristiano Scazzola, schiera (modulo 4-3-3): Pigliacelli; Bani, Legati, Coly, Scaglia; Germano (dal 78’ Sprocati), Emmanuello (dal 78’ Matute), Scavone; Mustacchio, Marchi (dall’88’ Beretta), Di Roberto. A disp. (Melgrati, Berra, Redolfi, Gatto, Beltrame e Filippini).

Gianluca Festa, tecnico del Como, risponde con (modulo 4-3-1-2): Scuffet; Madonna (dal 34’ Marconi), Ambrosini, Giosa, Garcia Tena (dal 69’ Gerardi); Casoli, Benedicic (dal 51’ Minotti), Bessa; Sbaffo; Ganz, Ebagua. A disp. (Crispino, Brillante, Scapuzzi, Bentivegna, Jakimovski e Casasola).

La partita si risolve nella prima mezz’ora a favore delle bianche casacche grazie alle reti di Germano all’11’ e di Mustacchio che raddoppia al 31’. Poi la Pro Vercelli gestisce bene il vantaggio senza rischiare. I lariani non possono far altro che tornare a casa con le pive nel sacco.

Al termine di quel campionato la squadra di Foscarini giungerà diciassettesima a quota 46 ed eviterà i playout centrando quindi la permanenza fra i cadetti. Per il Como ultimo posto con soli 33 punti e retrocessione immediata in Serie C.

