Pro Vercelli: rimonta targata Morra-Comi

Il pallone racconta di una gara Pistoiese-Pro Vercelli giocata il 18 aprile 2019 (giovedì santo) e valida per la diciassettesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C della stagione 2018/2019. Bianche casacche ben piazzate in classifica dietro a Virtus Entella e Piacenza, in lotta per la promozione diretta in B, e alla ricerca di un posto favorevole per la griglia dei playoff (terza piazza contesa con Pisa e Arezzo). Arancioni toscani ormai tranquilli da un eventuale coinvolgimento nella zona playout.

Il tecnico dei padroni di casa Antonino Asta allo stadio “Marcello Melani” schiera (modulo 3-5-2): Pagnini; Terigi, Ceccarelli, Dossena; Regoli, Luperini, Tartaglione (dall’83’ Vitiello), Picchi (dal 67’ Fanucchi), Cagnano; Momentè (dall’83’ Cellini), Piu (dal 73’ Forte). A disp. (Meli, Romagnoli, Sallustio, Llamas e Alassa.

Vito Grieco, allenatore della Pro Vercelli, risponde con (modulo 3-4-2-1): Nobile; Berra, Milesi, Crescenzi; L. Gatto (dall’81’ Comi), Germano, Bellemo (dal 46′ Bellemo), Mammarella; Rosso (dal 77′ Grillo), Mal (dal 46′ M. Gatto); Morra (dal 90′ Schiavon). A disp. (Moschin, Volpe, Auriletto, Pezziardi, Iezzi, Foglia e Gerbi).

Arbitra Pashuku di Albano Laziale. Passa in vantaggio la Pistoiese con Momentè al 13’. Reazione della Pro Vercelli nell’ultima parte del match con pareggio del bomber Morra al 61’ e decisivo 2-1 all’89’ di Comi (subentrato all'81' a Leo Gatto), che supera Pagnini con una spettacolare mezza rovesciata. Da incorniciare. Comi al 90’ fallisce anche il rigore del 3-1.

Al termine di quel campionato la Pro Vercelli giungerà quinta con 64 punti e sarà eliminata al secondo turno dei playoff da parte della Carrarese. La Pistoiese si congederà quindicesima a quota 35.

