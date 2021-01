Pro Vercelli: quando Morra espugnò Novara

Il pallone racconta di un derby Novara-Pro Vercelli giocato il 4 novembre 2017 e valido per la tredicesima giornata di andata del campionato di Serie B della stagione 2017/2018. Allo stadio “Piola” di viale Kennedy si gioca davanti a 5.400 spettatori. Bianche casacche inguaiate in fondo alla classifica alla dannata ricerca di punti per risalire la china anche se gli azzurri non stanno meglio. Traballa la panchina di Gianluca Grassadonia, tecnico dei vercellesi. Arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

L’allenatore del Novara Eugenio Corini schiera il seguente 3-5-2: Montipò; Golubovic, Mantovani, Chiosa; Dickmann (dal 71′ Macheda), Moscati (dal 64′ Chajia), Orlandi, Casarini (dal 76′ Sciaudone), Calderoni; Di Mariano, Da Cruz. A disp. (Farelli, Benedettini, Del Fabro, Beye, Schiavi, Armeno e Ronaldo). Grassadonia risponde con questa Pro Vercelli (modulo 4-3-3): Marcone; Ghiglione, Legati, Bergamelli, Mammarella; Altobelli, Vives, Castiglia; Firenze (dal 75’ Berra), Raicevic (dal 66’ Bifulco), Morra (dall’83’ Polidori). A disp. (Nobile, Rocca, Barlocco, Gilardi, Pugliese, Grossi, Della Morte, Germano e Bruno).

La Pro Vercelli interpreta la partita nel modo giusto e in avvio di ripresa, al 56’, l’attaccante Claudio Morra castiga Montipò con un perfetto colpo di testa (pallonetto sul secondo palo) su cross di Ghiglione. Il Novara accusa il colpo e non riesce a mettere in difficoltà la squadra di Grassadonia che alla fine può esultare per un successo che rasserena l’ambiente.

Purtroppo al termine di quello sfortunato campionato sia Novara che Pro Vercelli retrocederanno in C con Virtus Entella (dopo lo spareggio playout) e Ternana.

