Siamo chiamati ad andare incontro agli altri uscendo dall'egoismo

Si legge nel Vangelo di Marco: "Lì preparate la cena per noi".

Prendete e mangiate, questo è il mio corpo…

Gesù per dire queste parole prese del pane sulla tavola, pronunciò la benedizione…

il ringraziamento a Dio, poi lo spezzò e lo diede ai discepoli. Qui è la novità!

Gesù non spezza nessuno, spezza se stesso; non chiede sacrifici, sacrifica se stesso; non versa la sua ira, ma versa “sui molti” il proprio sangue, santuario della vita”.

Il gesto dello “spezzare il pane” già nella tradizione profetica era condividere il pane con i poveri, i bisognosi e gli affamati. Tant’è che il primo nome dato all’Eucarestia dai cristiani delle origini è, frazione del pane.

Gesù dona tutta la sua persona ai discepoli che, mangiando quel “pane-corpo” diventano una sola cosa con lui e tra di loro. La sua Pasqua diviene la nostra Pasqua.

Qui è la nostra identità di credenti e di Chiesa; da questo deve partire il criterio di ogni nostra verifica.

Com’è la mia Eucarestia? Dove vuoi che prepariamo l’Eucarestia? Lui rispose: Andate in città.

Oggi anche a noi dice la stessa cosa. Andate in città. Il verbo che ci viene consegnato da coniugare nella nostra vita è il verbo andare. Siamo chiamati ad andare per le strade, fuori dal tempio… a “spezzare il pane” celebrato nella liturgia; andare incontro agli altri, uscendo da noi stessi, dal nostro egoismo e “versare il sangue”, dando la vita.

Eucarestia celebrata è vita condivisa!

Madre Teresa diceva: “senza Eucarestia, non potrei vivere un solo giorno.

E non potrei portare l’amore ai poveri”.

Questa festa del Corpus Domini ci aiuti a unire “cielo e terra”, Eucarestia e strada, altare e storia.