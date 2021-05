Si legge nel Vangelo di Marco: "Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio".

Con l'ascensione di Gesù la Chiesa diventa maggiorenne.

Gesù lascia il timone della barca di Pietro in mano ai suoi discepoli. Adesso la Chiesa è costretta a crescere e così facendo diventa rapidamente universale, come universale diventa anche la presenza di Gesù, che cambia stile.

D'ora in poi Gesù non camminerà più solo con i discepoli, ma con chiunque glielo chieda, lasciando la libertà di credere e di dubitare. Ora i discepoli, la prima comunità, devono ripartire da qui portando la testimonianza a tutti i popoli della terra offrendo la forza del battesimo. Gesù invitando a battezzare, incoraggia in verità, a vivere il proprio battesimo.

L’andare, annunciare e battezzare deve avvenire sempre nel nome di Gesù, quel Signore mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra, che non molla. E’ con noi in ogni nostro gesto di bontà, quando porgiamo una parola fresca e viva, quando costruiamo la pace. Nelle nostre mani, le sue mani. E’ lui l'Amore in ogni amore; terra profonda delle nostre radici, cielo del nostro cielo.

Esistere è coesistere, in sinergia con Cristo e per gli altri. L'autorevolezza della Chiesa e del discepolo nasce dalla fede, da una fede vissuta, impastata di Vangelo, che plasma le relazioni, i pensieri, le parole.

E stato detto con sapienza: Dal nostro atteggiamento dipende la conoscenza e l'immagine che gli esseri umani si fanno di Dio. Dio potrà essere buono, giusto e salvatore di un certo uomo solo se, in quel dato momento e in quelle circostanze, sarò buono e giusto con quell'uomo, esercitando verso di lui, in qualche modo, quella potenza di salvezza che mi è stata comandata da Dio.

Adesso tocca a noi essere ADSUM. Parola latina che tradotta vuol dire: esserci, trovarsi, essere presente, vicino.