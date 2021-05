Il cerchio perfetto: si accoglie l'amore di Dio per poi riversarlo

Si legge nel Vangelo di Giovanni: "Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici".

Perché amati possiamo amare! E’ questo il cerchio perfetto dell’amore: si accoglie l’amore di Dio, ci si riempie per poi riversarlo agli altri. E se avvertiamo di esserne vuoti, privi, allora si torna a Dio Padre sempre pronto a farci sentire suoi figli. È un perfetto cerchio: io ho perché do.

Questo è possibile perché l’amore di Gesù è elettivo: Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi…La scelta è stata chiara fin dall’inizio e si è palesata in tutta la sua forza nel momento della croce: Egli ha deciso di amarci. Proprio fino all’estremo! Essere scelto dal Signore - e tutti lo siamo, perché la Sua elezione è per ciascuno – significa che noi siamo amati oltre il bene o il male, il meritevole o meno, l’essere degno o indegno. Cristo cammina accanto a noi anche se sbagliamo, anche se lo tradiamo, anche se lo rifiutiamo e ci allontaniamo, perché il Suo amore è la Sua scelta. L’essere stati costituiti vuol dire che la vita è importante ed ha significato, bisogna spenderla.

Ma la domanda fondamentale è: cosa farne di tutto questo amore? Se ci lasciamo interpellare la conseguenza è a portata di cuore: “…vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto”. La risposta all’amore è amare. Andare per realizzare la propria missione è andare per essere frutto nutriente e gustoso, cibo così da dare forza a chi, stanco e sconfitto, ha necessità di recuperare la propria dignità.

Questa è l’ora ed il momento di diventare testimoni credibili della speranza. Aiutare ad alzare il capo. Questo è amore vero. Se continueremo a celebrare l’eucaristia e ricevere in dono quella comunione con Gesù allora la vita condivisa, ci renderà capaci di amare. Lo Spirito del Cristo risorto ci darà la forza ed il coraggio di proseguire nel cammino della vita.