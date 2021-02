Sono polvere l’orgoglio, l’affannarci, il protagonismo, la nostra sicurezza

Si legge nel Vangelo di Marco: "Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli".



La celebrazione delle ceneri ha aperto la Quaresima: 40 giorni per preparare la Pasqua. L’abbiamo iniziata a partire dalla nostra debolezza: la vita di ognuno di noi è come polvere.

E' polvere il nostro orgoglio, è polvere la nostra sicurezza, è polvere il nostro protagonismo, è polvere il nostro affannarci. Tuttavia questa polvere è stata scelta da Dio e da lui amata, sino a donarle vita.

Gesù entra nel deserto per mostrarci fin dove arriva il suo amore.

Qui egli, come noi, si sottomette alle tentazioni e il deserto si trasforma in un giardino di vita. Gesù non è più solo e abbandonato alla fame e all’aridità. Giungono gli angeli, si accostano a lui e lo servono.

Il deserto si popola di consolazione, di amore, di solidarietà, di uomini e donne che, come angeli, si avvicinano ai deboli e ai poveri per servirli.

Convertitevi e credete al Vangelo.

La parola convertitevi non è un rimprovero ma indica di “andare oltre”.

Convertirsi allora è guardare e vivere la vita, per poter prendere le decisioni e confermarle in seguito. La ragione nuda e cruda come è stata fatta dal Creatore è fatta bene, ma non è sufficiente. Bisogna andare al di là, bisogna prendere spunto dalla vita di Gesù Cristo, bisogna avere fede poiché la fede è luce all’intelligenza.

Credete al vangelo!

Credere che la vita è una cosa bella! Anche se ci sono difficoltà, tormenti, realtà che non quadrano, Cristo dice: convertiti! Contraddici l’evidenza… e sentiti confermato.

Dobbiamo prendere il bene che sta dentro la nostra vita e farlo fiorire.

Convertitevi e credete al Vangelo è entrare nella risurrezione, stare insieme con Cristo che vinciamo il mondo! La fede può vincere il mondo. Buon cammino quaresimale.