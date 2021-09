Csi: vittorie per Rangers, Sporting Santhià e Stroppiana

Nessun pareggio e ben quattro vittorie in trasferta. Questo il riassunto telegrafico del secondo turno del campionato CSI 2021-2022. Vincono di misura i Rangers contro il Mivida Crescentino grazie al gol di Vagni. Buona la prima per lo Sporting Santhià, che supera con il risultato di 2 a 1 l’Alice Castello. In gol due volte Vedda per i Santhiatesi e Vricciariello su rigore per gli alicesi. Perde 2 a 1 il Castigliano tra le mura amiche con lo Stroppiana, che con i gol di Bosso e Crosio porta a casa i tre punti. Per i padroni di casa in rete Nicosia. Altra scorpacciata di gol per il Villata, che con un netto 3 a 0 supera in trasferta il Club Atletico Varsej. Reti di Dell’Olmo, Biondolillo e Cagnone. Stesso risultato per il Trino ’04, che con i gol di Castagnone, Guaschino e Bianco vince sul capo dei Warriors. 2 a 0 nel derby tra Crova e Sangermanese, con i padroni di casa che si aggiudicano la vittoria con le marcature di Menicozzi e Farabella. Tre punti anche per il Livorno Ferraris, che supera la Polisportiva Rivense per 2 a 0 con la doppietta di Follis. Infine, sconfitta per il Borgo d’Ale che perde 2 a 1 contro il Celtic. In gol Sorrenti per i padroni di casa, Bariosco e Abate per gli ospiti. A riposo questa settimana il Costanzana. Martedì 28 si ritorna in campo per il turno infrasettimanale.

Classifica: Villata 6, Stroppiana 6, Rangers 6, Trino ’04 6, Celtic 4, Sporting Santhià 3*, Borgo d’Ale 3, Alice Castello 3, Livorno Ferraris 3, Crova 3, Club Atletico Varsej 1, Castigliano 1, Mivida Crescentino 1, Polisportiva Rivese 0, Sangermanese 0, Costanzana 0*.