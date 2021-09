Terza vittoria consecutiva per la Multimed Vercelli

Terza vittoria consecutiva per la compagine di serie C maschile del Multimed Volley Vercelli, che nella terza giornata di coppa Piemonte ha espugnato il campo del Borgofranco Volley (3 a 1). “Bene il risultato perché nonostante le assenze - il pensiero a fine gara dell'head coach Cristiano Giribuola – siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, contro una formazione ben organizzata. Peccato per il secondo set, dove un black-out ha permesso ai nostri avversari di rientrare in partita. Nel terzo però i miei ragazzi sono stati bravi a resettare e ripartire con il piede giusto. Altra nota positiva il debutto dei giovani Cristian e Samuele Ferraris”. Partono bene i vercellesi che giocando una buona pallavolo conquistano la prima frazione (25 a 14). Poi un leggero calo nel secondo, permette ai padroni di casa di pareggiare (25 a 18), ma nel terzo sono ancora Innocenti & C. che prima si riportano avanti (25 a 11) e successivamente chiudono la pratica (25 a 13). Grazie ai tre punti conquistati i ragazzi di patron Luigi Giordano mantengono la vetta del girone a punteggio pieno in condivisione con Santhià. Intanto martedì si torna in campo: i bicciolani saranno di scena infatti ad Arona, dove affronteranno il team del Laica Volley (Palestra Fermi con fischio d'inizio fissato alle 21).