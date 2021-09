Comi decisivo, cinque gli insufficienti

Tintori: intuisce il primo rigore di Belcastro che, forse, angola troppo perché vede il portiere vercellese andare nella direzione giusta. Per il resto, il Trento non tira praticamente mai nello specchio della porta. (6)

Cristini: gara ordinata contro avversari non semplici. (6)

Masi: ha dato la spinta fino alla fine e salvato diverse situazioni. Ma non è esente da colpe sugli episodi dei due rigori. (5)

Carosso: pare che Macchioni abbia una sospetta frattura alla mano, così, per un mesetto avrà la chance di tornare titolare. Comincia così così. (6)

Bruzzaniti: non ha vita facile contro avversari muscolari, perennemente pronti a un raddoppio forsennato. Però da uno come lui ci si aspetta qualcosa di meglio. (5.5)

14’ st Della Morte: dentro sulla fascia per provare a scardinare il muro del Trento. Porta un contributo sufficiente. (6)

Belardinelli: un’oretta di buon calcio. (6.5)

14’ st Rizzo: qualche buona giocata, alcuni buoni movimenti, insomma un altro passo avanti affinché la sua qualità torni a incidere in una partita. (6)

Awua: una botta lo mette fuori causa dopo appena mezz’ora. (ng)

Emmanuello: lento e macchinoso, non è da lui. (5)

Vitale: in quel ruolo non ha la fisicità di Awua, ma ha un sinistro delizioso. Esce dopo un’ora anche perché mercoledì si ritorna in campo. (6.5)

28’ st Bunino: si rende utile nel momento in cui la Pro si gioca il tutto per tutto. (6)

Crialese: il Trento occupa bene le fasce laterali, così anche lui riesceraramente ad andare fino in fondo. (6)

28’ st Clemente: impatto modesto, molto modesto sul match. (5.5)

Rolando: gioca una buona gara, ma quel rigore tirato così male ne condiziona la valutazione complessiva. (5)

Comi: in meno di 5 minuti mette la sua impronta sul match. Prima (32’) trova il colpo di testa vincente per il pari, poi (36’) si procura un calcio di rigore. (7)