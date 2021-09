"Mezza maratona" e "5.000 dei viali" : aperte le iscrizioni

Sono programmate per il 24 ottobre la mezza maratona “Città di Vercelli” e la “5.000 dei viali”. Sono organizzate dall’Atletica Vercelli 1978 in collaborazione con il Comune di Vercelli.

La mezza maratona partirà alle 9,30, la 5.000 alle 9,45. Partenza e arrivo saranno in corso Libertà all’angolo con via Cavour e come apripista ci sarà Samantha Profumo.

Le iscrizioni: per la mezza maratona fino al 30 settembre al costo di 20 euro, fino al 21 ottobre al costo di 22 euro. Per la 5.000 il costo è di 9 euro e c’è tempo fino al 21 ottobre. Le iscrizioni per le gare competitive si effettuano inviando una mail a [email protected] Ci sarà anche una gara non competitiva, di 5 chilometri, con iscrizione il giorno della gara in piazza Cavour al prezzo di 5 euro. Per informazioni è possibile contattare Piero Volpiano al 392-5329556.