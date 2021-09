Eccellenza: pareggio per la Lg Trino, Borgo ancora ko

Serata in chiaroscuro per le vercellesi nella terza giornata del campionato di Eccellenza. Nel girone A non giocava l’Alicese Orizzonti di mister Marco Mellano che ha osservato il turno di riposo, mentre per le altre due compagini sono giunti un pareggio e una sconfitta.

Al “Roberto Picco” di Trino la LG Trino di mister Roberto Gioia ha affrontato una tenace Accademia Borgomanero che, soprattutto nella ripresa, ha tentato di portare a casa il bottino pieno, ma alla fine il match si è chiuso a reti involate sullo 0-0.

Altra sconfitta, terza consecutiva in campionato, per il Borgovercelli di mister Gregory Moretto che sul campo amico dell’”Aldo Vigino” contro il Città di Baveno passa in vantaggio con Zenga al 37’ ma nella ripresa viene rimontato dalle reti di Frau al 54’ e al 73’ e deve soccombere per 2-1.

Nel frattempo in settimana sono stati definiti i tabelloni della Coppa Italia.

Per l’Eccellenza al secondo turno di Coppa c’è solo il Borgovercelli che si trova nella macro area 2 con Città di Baveno, Accademia Borgomanero e Stresa. L’abbinamento è con il Città di Baveno che i borghini affronteranno in casa giovedì 14 ottobre e a Baveno il 28 ottobre.

Nella Coppa Italia di Promozione il Bianzè di mister Ugo Yon è nel raggruppamento A con Briga, Omegna, Chiavazzese, Arona, Valduggia, Dormelletto, e la vincente tra Città di Cossato e Sizzano che recuperano questa sera in terra novarese. Il Bianzè è stato accoppiato con la Chiavazzese che affronterà in casa giovedì 14 ottobre e a Biella il 28 ottobre.