Luca Arimatea campione italiano Expert Mx 1

Il vercellese Luca Arimatea si è laureato campione italiano Expert Mx 1. Lo sport vercellese continua a dare ottimi risultati.

L’assessore Mimmo Sabatino afferma: "Vercelli ha due campionati italiani tra le moto. Se domenica scorsa Pablo D’Aniello si è laureato campione italiano di motocross 125 senior, la settimana precedente Luca Arimatea ha fatto altrettanto nel campionato italiano Expert Mx1. Appena saputo di questo successo, ho chiamato Arimatea per complimentarmi a nome della Città di Vercelli, della giunta e di tutta l’amministrazione. E’ un altro orgoglio in più per la nostra città che a livello sportivo sta ottenendo grandi risultati".

Arimatea commenta che "nulla sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei ragazzi del Made Of e di Made Officina concessionaria Gas Gas di Alessandria che mi hanno messo a disposizione una moto sempre con setting e motore al top".

Il neo campione italiano aggiunge: "Il campionato Expert Mx1 è definito secondo il ranking della Federazione motociclistica italiana e diviso nelle classi Mx2 con moto fino a 250 di cilindrata 4t e in Mx1 con moto fino a 450 di cilindrata 4t. Il campionato si è svolto in due prove selettive definite secondo le zone nord, centro e sud che, per la zona nord, si sono svolte nei circuiti di Bosisio Parini, in provincia di Lecco, e Cassano Spinola, in provincia di Alessandria. Sin dalla battute iniziali era già chiara la buona velocità vincendo la prova selettiva di Cassano Spinola, essenziale per poter partecipare alle finali in quanto per problemi familiari non avevo partecipato alla prima prova".

Le finali: "Si sono svolte nei circuiti di Chieve, in provincia di Cremona, e Esanatoglia, in provincia di Macerata, un gara perfetta la prima, con la vittoria in entrambe le manche, mi ha permesso di andare all’ultima gara con buon margine di punti e la tranquillità di velocità. Sono tornato in moto per passione una decina di anni fa, ora a 41 anni vincere un titolo italiano è una premio alla mia piccola carriera ma soprattutto un premio che merita la mia famiglia".

Ora, a due gare dalla fine, Arimatea si sta giocando il campionato regionale over 40 anni.