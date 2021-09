Ottavo poker iniziale di vittorie per le bianche casacche

La 3516.a gara di campionato della Pro Vercelli combacia con uno strepitoso poker iniziale di 4 successi consecutivi:

3513. PRO VERCELLI-LECCO 1-0

3514. PRO SESTO-PRO VERCELLI 1-2

3515. PRO VERCELLI-SEREGNO 1-0

3516. JUVENTUS U23-PRO VERCELLI 0-2.

Un eguale record ((l’8° complessivo dal 1906) era stato solo sfiorato quattro stagioni fa nella Serie C – Girone A 2018/19, con le Bianche Casacche guidate in panchina da Vito Grieco. Fu quella, una Pro neoretrocessa dalla B, fortissima ma partita a fari spenti, che si rese conto delle proprie potenzialità solo cammin facendo (venendo poi eliminata ai playoff dopo una rocambolesca gara con la Carrarese). Questa la sequenza di quel torneo, interrotta dal match a reti bianche in casa col Pontedera:

3407. ALBISSOLA-PRO VERCELLI 2-3

3408. PRO VERCELLI-CARRARESE 3-1

3409. PRO PATRIA-PRO VERCELLI 0-1

3410. PRO VERCELLI-PONTEDERA 0-0.

Il club dei sette scudetti non è però certamente nuovo a partenze così felici. Grazie alla Banca Dati de Il Grande Album della Pro Vercelli possiamo ricostruire insieme qui momenti così felici, che si sono verificati in precedenza altre 7 volte. Il primo filotto in assoluto (il numero prima di ogni gara si riferisce appunto alla numerazione storica in campionato) risale al II Categoria (seconda Serie Nazionale di quei tempi) del 1907, ma c’è da dire che il 4° successo fu assegnato a tavolino:

03. PRO VERCELLI - JUVENTUS II = 2-0

04. JUVENTUS II - PRO VERCELLI = 0-1

05. VIRTUSJUVENTUSQUE LIVORNO - PRO VERCELLI = 0-3

06. PRO VERCELLI - VIRTUSJUVENTUSQUE LIVORNO = 2-0 (a tavolino)

Nel 1909 ecco un’altra striscia, ma l’iniziale PRO VERCELLI - TORINO F.C. = 2-0 fu in seguito annullata e quindi non rientra nel computo statistico ufficiale: 22. PRO VERCELLI -TORINO = 2-1/23. TORINO - PRO VERCELLI = 0-1/24. PRO VERCELLI - GENOA = 3-2 (1-2).

Era però iniziato un indiscusso dominio dei Leoni in casacca bianca vercellesi, che si concretizzò con altrettante vittorie (se non superiori) iniziali anche nella I Categoria 1909-10 (5 i successi):

28. PRO VERCELLI - ANDREA DORIA = 1-0

29. PRO VERCELLI - GENOA = 5-2

30. INTERNAZIONALE - PRO VERCELLI = 1-4

31. AUSONIA MILANO - PRO VERCELLI = 0-4

32. UNIONE SPORTIVA MILANESE - PRO VERCELLI = 3-6;

nel 1912-13 (5 successi iniziali):

83. PRO VERCELLI - CASALE = 1-0

84. TORINO - PRO VERCELLI = 0-1

85. PRO VERCELLI - NOVARA = 7-0

86. PIEMONTE - PRO VERCELLI = 1-7

87. JUVENTUS - PRO VERCELLI = 0-4

e nella Prima Divisione 1921-22 (4):

175. MANTOVA - PRO VERCELLI = 1-2

176. PRO VERCELLI - HELLAS VERONA = 3-2

177. SPEZIA - PRO VERCELLI = 1-3

178. PRO VERCELLI - ANDREA DORIA = 3-0.

I travagliati Anni ’40 iniziarono col trenino di 4 urrah nella Serie C 1941-42 così composto:

768. PRO VERCELLI - AOSTA = 3-2

769. ACQUI - PRO VERCELLI = 0-1

770. PRO VERCELLI - RAPALLO = 3-2

771. IVREA - PRO VERCELLI = 1-2, mentre per gustarsene un altro si deve attendere la Serie D 1956-57 (Da Marchi presidente, Scamuzzi mister, poi avvicendato con Todeschini: seguì la mitica promozione in C dopo gli spareggi con Mazroli, Sarom Ravenna e Chinotto Neri): 1205. PRO VERCELLI - RAPALLO = 3-1

1206. VADO - PRO VERCELLI = 0-1

1207. PRO VERCELLI - FOSSANESE = 6-1

1208. WILD NOVARA - PRO VERCELLI = 0-3.

Memorabili sono le 9 di fila nella D 1970-71 che culminarono con la monetina del Comunale di Torino:

1694. PRO VERCELLI - RAPALLO = 3-0

1695. OMEGNA - PRO VERCELLI = 0-1

1696. PRO VERCELLI - CUNEO =2-0

1697. SARZANESE - PRO VERCELLI = 0-1

1698. PRO VERCELLI - ALBENGA =1-0

1699. PRO VERCELLI - GAVIESE = 1-0

1700. CASALE - PRO VERCELLI = 1-2

1701. AOSTA - PRO VERCELLI = 0-2

1702. PRO VERCELLI - SESTRESE = 3-2. Era proprio da allora (51 anni fa) che dunque i Leoni non azzeccavano un eguale poker. Il quale non garantirà una promozione sicura al 100%, ma – nelle migliori delle ipotesi – dovrebbe essere perlomeno foriero di un torneo a testa alta. E, l’avrete capito, ci siamo volutamente tenuti di basso profilo.