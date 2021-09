Il Panathlon celebra i 50 anni della "monetina"

Un incontro per poter rievocare i ricordi dello storico "spareggio della monetina", nell'anno del suo cinquantesimo anniversario. Questo il tema del primo convivio autunnale del Panathlon Club Vercelli che si terrà il prossimo 30 settembre alle 19,30 al Modo Hotel. Il titolo della serata sarà appunto "50 anni dalla monetina dello spareggio Pro Vercelli – Biellese” e i “Tempi d’oro della ProVercelli negli anni 70”.

In quella occasione si parlerà di calcio e del famoso e drammatico doppio spareggio di 50 anni fa (6/06/71) fra Biellese e Pro Vercelli. Saranno presenti per raccontare e rievocare quella intensa sfida che si risolse con il lancio di una monetina a favore della Pro Vercelli (usci testa) i giocatori della doppia sfida Rossi, Tonelli, Jussich, Stara, Picardi insieme ad altri ospiti. Sarà una serata, quella del club presieduto da Agostino Gabotti, all'insegna dei ricordi di una storica promozione e occasione per raccontare aneddoti emozionanti per chi ha vissuto in quegli anni ma anche per chi invece li potrà scoprire e ascoltare per la prima volta grazie allo storytelling dei protagonisti.