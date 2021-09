Scienza: "Abbiamo dimostrato di saper soffrire: siamo sulla strada giusta"

Non può che essere soddisfatto mister Giuseppe Scienza al termine della partita contro la Juventus U23 vinta per 2-0. "La squadra sta prendendo convinzione. Sappiamo giocare a calcio, ma abbiamo dimostrato anche di saper soffrire perchè oggi avevamo di fronte una squadra di grandissima qualità e che sa giocare benissimo. I ragazzi comunque mi sono piaciuti molto perchè per ottenere risultati in questo campionato bisogna essere anche sporchi e cattivi in qualche occasione e noi oggi lo siamo stati".

Una partita totalmente diversa rispetto a quella di circa un mese fa in precampionato sempre contro i ragazzi di Zauli: "Non possono essere paragonate le due prestazioni. Il calcio d'agosto va preso con le molle e poi quello che conta è solamente il campionato. Stiamo crescendo ma dobbiamo ancora migliorare, specialmente nella gestione della partita".

Poi un commento anche sul giocatore che ha sbloccato il match: "Macchioni al momento è strepitoso, non deve assolutamente montarsi la testa, ma sta dimostrando tutte le sue qualità: ha doti fisiche notevoli e lo ha dimostrato anche in occasione del gol".

Grande gioia anche per il giovane difensore goleador: "Sono molto felice di aver trovato il primo gol da professionista. Siamo un grande gruppo, molto coeso e sappiamo di avere delle qualità. Ora dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e preparare la prossima partita", conclude Macchioni