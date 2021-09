Macchioni-Rolando la Pro Vercelli vola

Vince e convince ancora la Pro Vercelli di Beppe Scienza che ad Alessandria batte anche la Juventus U23 per 2-0 e infila la quarta vittoria consecutiva. Decisivi i gol di Macchioni nel primo tempo e di Rolando nella ripresa.

Primo esame di maturità superato, quindi, per i leoni che si sono trovati di fronte una squadra ben organizzata e con diversi giocatori interessanti, sicuramente la migliore incontrata in queste prime quattro partite di campionato. Segnali positivi quindi per la Pro che ha dimostrato non solo di produrre un buon gioco offensivo ma anche di saper soffrire, specialmente nella seconda parte del primo tempo dove i bianconeri, dopo il vantaggio vercellese, hanno premuto il piede sull'acceleratore. Quel cinismo richiesto e mancato nelle prime giornate si è sicuramente visto nella partita più complicata.

La squadra dimostra di giocare con la mente libera e consapevole dei propri mezzi, come dimostrato dal primo gol: Macchioni ruba palla nella propria trequarti e spinge il contropiede andando poi a insaccare il tap-in sul tiro di Belardinelli. Sulla destra Bruzzaniti ha dominato in lungo e in largo, facendosi sempre trovare in fase offensivo e pennellando il cross perfetto per la testa di Rolando in occasione del raddoppio. Il clamoroso salvataggio di Masi sullo 0-1 e il rigore fallito dai bianconeri nel finale chiudono il cerchio di un'altra domenica perfetta.

E se il Padova due ore prima aveva dimostrato di fare ancora una volta la voce grossa battendo la Triestina, la Pro non ha voluto essere da meno, rimanendo a braccetto in testa alla classifica con i biancorossi.