L’Engas vince il primo trofeo “Paolo Sala”

L'Engas Hockey Vercelli ha vinto la prima edizione del Trofeo Paolo Sala, torneo amichevole organizzato proprio dalla società nerogialloverde in memoria del giornalista de La Sesia, appassionato della disciplina e socio del club. Sabato 18 settembre la squadra allenata da Sergi Punset ha battuto al PalaPregnolato sia l'Hockey Roller Club Monza sia il Follonica Hockey, in un triangolare pre stagionale con partite da 15 minuti per tempo ciascuna.

Nel primo match il Monza ha battuto il Follonica per 2-1. L'Engas ha poi superato i toscani per 6-2 con i gol di Massimo Tataranni (tripletta), Matteo Brusa, Nicolas Ojeda e Matteo Zucchetti. L'Hockey Vercelli infine ha superato il Monza ai rigori dopo l'1-1 in partita con gol di Zucchetti; ai rigori reti decisive di Tataranni, Brusa e ancora Zucchetti.

Prima del Trofeo, all'esterno del palazzetto, la squadra è stata presentata alle autorità e ai tifosi dalla dirigenza. Oltre al team di Serie A1 era presente anche quello di B, con il capitano Amleto Francazio.

Durante il suo intervento Mimmo Sabatino, assessore allo Sport del Comune di Vercelli, ha confermato che l'amministrazione ha accolto la richiesta delle società che usufruiscono dell'impianto per intitolarne la sala stampa a Paolo Sala. L'iter burocratico quindi sarà avviato.

L'assessore e i presenti hanno anche lanciato un messaggio di vicinanza a Erik Crepaldi.