Il vercellese Pablo D’Aniello campione italiano di motocross

"E’ bellissimo e un orgoglio per la Città di Vercelli annoverare il campione italiano di motocross senior Pablo D’Aniello, diciannovenne dal futuro radioso". Così l’assessore Mimmo Sabatino si complimenta con il giovane vercellese dopo che oggi pomeriggio a Fara Vicentino ha conquistato il titolo italiano.

"Pablo ha vinto il campionato italiano di motocross nella cilindrata 125 in sella alla sua Yamaha -spiega l’assessore- E’ in sella alle moto da quando ha 4 anni, oggi si è piazzato davanti ad altri oltre cento partecipanti di età diverse e lui è uno dei più giovani vincitori. E’ fantastico per Vercelli avere un campione italiano e Pablo è l’ennesimo esempio di come i vercellesi si stiano facendo valere in campo sportivo. Da quando sono ripartiti i movimenti sportivi abbiamo annoverato tantissimi successi. Gli ho telefonato personalmente per complimentarmi con lui a nome mio, del sindaco Corsaro, della giunta e tutta l’amministrazione di Vercelli. Pablo è un grande esempio di costanza e capacità, ha solo 19 anni e ha già in tasca un titolo così prestigioso, il suo futuro speriamo tutti che possa essere sempre più radioso e ricco di soddisfazioni. E’ sempre stato seguito dalla famiglia, ha amici e un meccanico di fiducia che gli preparano a puntino la moto. Nel corso di tutta questa stagione ha ottenuto risultati eccellenti e oggi ha conquistato il titolo italiano. Per noi vercellesi è uno stimolo a cimentarci sempre più nello sport: oggi abbiamo inaugurato la nuova piscina e il mio augurio è che chi inizierà a breve i corsi di nuoto possa nel prossimo futuro diventare un campione nel nuoto e portare altro prestigio a Vercelli. Ancora complimenti a Pablo e grazie per questa soddisfazione".