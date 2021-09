Esordio vincente per la Multimed Vercelli

Debutto positivo per la compagine di serie C maschile del Multimed Volley Vercelli, che nella prima giornata di coppa Piemonte ha avuto la meglio sul campo dell’Altiora (3 a 1). “Risultato sicuramente oltre le aspettative - il pensiero a fine gara dell’head coach Cristiano Giribuola – perché abbiamo affrontato una formazione esperta e strutturata, ma merito ai miei ragazzi che hanno lottato e mostrato cose buone. Chiaramente sono anche emersi molti aspetti sui quali dobbiamo lavorare, ma è giusto così. Nel complesso sono comunque soddisfatto. Da segnalare anche l'esordio assoluto di due giovanissimi, ossia Tommaso Giribuola, che ha chiuso il terzo set con un ace in battuta e Samuele Ferraris”. Dopo l’avvio equilibrato di primo set, sono gli ospiti che con cinismo conquistano la prima frazione (25 a 20). Non tarda però ad arrivare la reazione dei vercellesi che prima pareggiano i conti (25 a 21), poi mettono la freccia e chiudono con merito la gara (25 a 17 e 25 a 18). Il prossimo impegno per i ragazzi di patron Luigi Giordano, è previsto mercoledì prossimo sempre in trasferta. Avversario di turno la compagine biellese del Maxemy Spb, con fischio d'inizio fissato alle 21, presso il palazzetto dello sport di Via Pietro Pajetta.