Eccellenza e Promozione: ko tutte le vercellesi

Giornata da cancellare per le vercellesi in Eccellenza e Promozione, vittorie per Virtus Vercelli, Cigliano e Pro Palazzolo in Prima Categoria, River Sesia in Seconda.

Nel girone A di Eccellenza per la seconda giornata sabato sera la LG Trino ha giocato in anticipo a Bollengo contro la Fulgor Ronco Valdengo ed è stata sconfitta per 5-1: a segno Bissacco. Oggi pomeriggio sconfitta di misura, 1-0, per il Borgovercelli sul campo dell’Accademia Borgomanero, mentre l’Alicese Orizzonti è stata sconfitta in casa per 4-2 dallo Stresa, in gol De Palma e Fiorenza.

Mercoledì 22 settembre alle 20,30 l’Eccellenza tornerà in campo per la terza giornata: Borgovercelli-Città di Baveno, LG Trino-Accademia Borgomanero, riposerà l’Alicese Orizzonti.

Seconda giornata per il girone A di Promozione: il Bianzè è stato sconfitto per 2-0 a Piedimulera, il Santhià è stato superato in casa per 3-2 dall’Arona. In gol per i santhiatesi Mercandino e Riccardo Pairotto.

Nel girone B di Prima Categoria per la seconda giornata nella sfida tutta vercellese il Cigliano si è imposto sul campo della Pro Roasio per 4-1. A segno Kane, Mhreti, Mazza e Carnaroglio per gli ospiti, Rimi su rigore per i padroni di casa. Vittoria per 2-0 in casa per la Virtus Vercelli contro il Valdilana Biogliese con gol di Benincasa e Petrillo, successo 2-0 anche per la Pro Palazzolo in casa contro il Torri Biellesi con reti di Mardi e Di Martino. Infine pareggio casalingo, 1-1, per il Gattinara contro la Junior Pontestura con rete messa a segno da El Azhari.

Prima giornata invece per la Seconda Categoria. Nel girone A pareggio interno per il Lozzolo, 1-1 contro il Crodo, con rete di Khouma. Nel girone B vittoria casalinga del River Sesia, 3-0, contro il Pollone con doppietta di Frantuz e rete di Pinto. Nel girone C pareggio per 0-0 del Livorno Ferraris sul campo dello Sciolze.

Per la Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Terza di Categoria della fase provinciale di Vercelli sabato l’Academy Pro Vercelli ha battuto per 4-2 la Crescentinese: tripletta di Ciampanelli e gol di Ciocca per i vincitori, Franzè su rigore e Colla su rigore per gli ospiti. Oggi invece il Palestro è stato superato in casa per 2-1 dal Villanova: gol di Borotti.