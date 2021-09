Csi: Stroppiana e Villata a valanga

Primo turno in archivio per il CSI. Le partite, giocate tutte in contemporanea venerdì sera alle 20.45, sono state caratterizzate da un grande equilibrio, a parte qualche eccezione. Pareggio per 2 a 2 tra Celtic e Castigliano sul campo di Quinto, con reti di Abate e Valpolicella per i padroni di casa, per gli ospiti invece Patriarca e Calcagno. Vittoria di misura del Borgo d’Ale sulla Polisportiva Rivese con gol di Pisardo. Vittoria anche per il Trino ’04, che supera per 2 a 1 il Livorno Ferraris con reti di La Loggia e Castagnone. Prestazione convincente dello Stroppiana, che batte 4 a 1 il Crova con la doppietta di Brasco e con i gol di Provera e Georgiev. Trasferta favorevole per i Rangers che vincono per due a zero sul campo della Sangermanese. In gol Greco su rigore e Mourid. Un punto a testa per Mivida e Club Atletico Varsej, che chiudono la gara con due reti per parte. Grande prova di forza del Villata che con un rotondo 7 a 0 vince in casa con il Costanzana. Vince, infine, anche l’Alice Castello contro i Warriors per 1 a 0.

La classifica dopo la prima giornata: Villata 3, Stroppiana 3, Rangers 3, Trino ’04 3, Borgo d’Ale 3, Alice Castello 3, Club Atletico Varsej 1, Castigliano 1, Celtic 1, Mivida Crescentino 1, Livorno Ferraris 0, Warriors 0, Polisportiva Rivese 0, Sangermanese 0, Crova 0, Costanzana 0, Sporting Santhià 0*.

*Una partita in meno