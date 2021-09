Il Bianzè batte anche al ritorno il Santhià e avanza in Coppa

Bianzè qualificato al secondo turno della Coppa Italia di Promozione, Alicese Orizzonti fuori dalla Coppa Italia di Eccellenza. Ieri sera, giovedì, erano in programma diverse partite per le varie coppe.

Per la Coppa Italia di Eccellenza l’Alicese Orizzonti di mister Marco Mellano è stata sconfitta a Caselle Torinese dal Borgaro Nobis per 2-0 ed è stata eliminata. Dopo la sconfitta a tavolino il passaggio del turno per i vercellesi era già più che arduo. Qualificazione quindi per il Borgaro Nobis che ha chiuso il triangolare con 6 punti davanti a La Pianese con 3 e Alicese Orizzonti a 0.

Nella Coppa Italia di Promozione il Santhià, dopo aver perso per 2-1 in casa il match d’andata, cercava di ribaltare la situazione a Bianzè ma sono stati i padroni di casa a confermare il risultato dell’andata, 2-1, e a qualificarsi. A passare in vantaggio è stato il Santhià con Ciraulo al 20’, pareggio del Bianzè con Federico al 75’ e gol vittoria di Bernabino all’89’.

Nella Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria il Gattinara sul proprio campo contro il Carpignano ha pareggiato 2-2 con reti di Porcelli e Nishchyk, mentre il Cigliano sul campo de La Vischese è stato sconfitto per 3-1, in gol Romeo. Nel suo triangolare il Gattinara si trova a 1 punto come il Valdilana Biogliese, a quota 2 il Carpignano e sarà quindi decisivo il match del 30 settembre alle 20,30 Valdilana Biogliese-Gattinara; nell’altro triangolare il Cigliano insegue, da quota zero, La Vischese e Montanaro a quota 3, e la qualificazione sarà decisa dal match del 30 settembre alle 20,30 Cigliano-Montanaro.