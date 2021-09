La Pro Vercelli saluta la Coppa: l'Albinoleffe passa ai rigori

Termina il percorso della Pro Vercelli in Coppa Italia. Le bianche casacche vengono eliminate nel secondo turno della competizione dall'Albinoleffe ai calci di rigore dopo che sia dopo i 90 minuti regolamentari che i 30 minuti addizionali dei supplementari erano finiti 2-2. Dal dischetto decisivi gli errori di Iezzi (alto) e Silenzi (traversa).

Mister Scienza alla vigilia aveva annunciato il turnover per questa partita infrasettimanale e così è stato: di fatto solamente Auriletto e Tintori erano partiti titolari nella partita contro il Seregno. La partita è stata molto piacevole per tutto l'arco del match con occasioni sia da una parte che dall'altra, ma probabilmente, ai punti, i bianchi avrebbero meritato qualcosa di più. La Pro è andata in vantaggio due volte prima con Bunino e poi con Della Morte, ma è sempre stata raggiunta dai bergamaschi con Poletti e Piccoli. Sul punteggio di 1-1, a pochi minuti prima della fine del primo tempo, Bunino ha fallito un calcio di rigore.

Ora per la Pro la testa va al campionato. Domenica trasferta che sa di esame di maturità dopo le tre vittorie consecutive contro la Juventus U23 che arriva dalla sconfitta contro la Pro Patria