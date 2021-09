La Pro Vercelli Scherma si presenta e punta sui giovani

Mai nella centenaria storia della AS Pro Vercelli Scherma una presentazione aveva riscosso un tale successo. Merito di una serie di ingredienti che hanno reso il vernissage alla concessionaria Volvo di Caresanablot occasione non solo di gala ma compiutamente programmatica per i ragazzi allenati dal Maestro responsabile di Sala Massimo Zenga Germano. Sotto la regia del presidente Riccardo Isola e della consigliera Sara Cristina Cometti, l'appuntamento presentato con mano sicura dal vicepresidente Andrea Uga si è tramutato in mini-show davvero gradevole.

Tecnici (Elisa Uga, il nuovo maestro Dago Tassinari, ma anche Matilde Gianella, Natalie Bertolone, Michael Piccagarin), atleti, autorità, sponsor, famiglie e appassionati hanno gremito il salone di Caresanablot. Tra i tanti, gli interventi dell'assessore allo sport del Comune di Vercelli Mimmo Sabatino, del presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, del Questore Dott. Maurizio Di Domenico e della delegata Provinciale del Coni Laura Musazzo, oltre ovviamente a quello del padrone di casa Angelo Santarella e della superstar di Tokyo 2020 Chicca Isola, premiata dai lettori de La Sesia.

L'articolo completo su La Sesia di venerdì 17 settembre