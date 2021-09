Grande successo per il Challenge Soluzione Spa Jaguar Land Rover

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato il ritorno del Challenge Soluzione Spa Jaguar Land Rover (18 buche, Stableford, 3 categorie). Durante la giornata i soci del circolo hanno potuto ammirare le ultime novità dei prestigiosi marchi grazie all’esposizione delle auto curata dal noto concessionario novarese.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Lorenzo Fiato Torino punti 33, 1° Netto Maurizio Prina Cavaglia' 39, 2° Netto Giorgio Andrigo Cavaglia' 38. 2a categoria: 1° Netto Luigi Ruggiero Cavaglia' 38, 2° Netto Pierluigi Fulvi Crema 37. 3a categoria: 1° Netto Edoardo Gelardi Mia 45, 2° Netto Mauro Borca Cavaglia' 43. 1° Ladies Ilaria Gallardino Cavaglia' 33. 1° Seniores Luigi Pautasso Cavaglia' 37. 1° Possessore Jaguar Land Rover Gianlorenzo Polese Mia 33.



Sacco top score nel GLP Solutions

Domenica ha fatto tappa al Gc Cavaglià l’8° circuito GLP Solutions (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha visto al via un’ottantina di partecipanti. Da segnalare il succeso nel lordo di Aldo Sacco con lo score di 66 colpi (38 punti).

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Aldo Sacco Cavaglia' 38, 1° Netto Daniele F. Cipollini Monza 42, 2° Netto Stefano Pastore Cavaglia' 41. 2a categoria: 1° Netto Tommaso Zugnino Cavaglia' 40, 2° Netto Andrea Carrera Cavaglia' 39. 3a categoria: 1° Netto Niccolo' Cacioppo Fronde 45, 2° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglia' 38. 1° Ladies Cinzia Toscano Cavaglia' 37. 1° Seniores Valter Bacchiega Cavaglia' 38. Nearest to the pin Buca 6 Paola Mosca m. 2,39. Nearest to the pin Buca 9 Francesco Liscio m. 0,83.



Programma weekend tra Top Race e Viaggi premio

Il weekend al Gc Cavaglià è da sempre ricco di eventi. Sabato con la Top Race si svolgerà uno degli appuntamenti clou della stagione. La classica competizione a squadre si giocherà con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4). A seguire grigliata e open bar in piscina con musica dal vivo (iscrizioni gara soci 20 €, esterni 50 € - grigliata 35€). Domenica premi importanti nella tappa del circuito #GolfPassion Vista Ryder by Carpediem (18 buche, Stableford, 3 categorie - Iscrizione gara soci 20 €, esterni gara e green fee 70€) che regalerà ai migliori la possibilità di giocare al Marco Simone il campo dove si giocherà la Ryder Cup 2023. I primi di categoria (e il 1° lordo) si aggiudicheranno un soggiorno gratuito per la durata complessiva di 7 notti 8 giorni con trattamento B&B, incluse 2 cene speciali e 3 green fee. A fine gara dopo la premiazione seguirà rinfresco.

Info ed iscrizioni 0161/966771 – [email protected] .