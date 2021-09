Smerieri e quel cappellino particolare...

Un cappellino particolare che ha anche portato tre punti. Il presidente della Pro Franco Smerieri per la partita di domenica contro il Seregno ha infatti indossato il gadget del Palmeiras, in onore del gemellaggio delle bianche casacche con il club brasiliano. Settimana scorsa quattro tifosi del Palmeiras Club di Dublino sono venuti in città: hanno potuto visitare lo stadio e vedere i giardini dove c’era il campo della Fiera, nel quale giocavano le bianche casacche che andarono in Brasile nel 1914. In quell'occasione Smerieri allo stadio ha fatto da cicerone e ha poi effettuato una videocall con il presidente del club brasiliano. Alessandro Balbis, invece, tifoso della pro, si è preso l’impegno di fondare un Palmeiras club Vercelli.

Da qui, quindi, la decisione del numero 1 di assistere alla partita con il cappellino biancoverde. Vedendo il risultato è probabile che questo rito venga riproposto anche in altre occasioni.