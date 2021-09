Sabato 18 settembre open day di padel al circolo Pro Vercelli

Una giornata con lo sport del momento. La Asd Pro Vercelli organizza, infatti, per sabato 18 settembre un open day di padel. La giornata si svolgerà negli impianti del circolo di corso Rigola 138 dalle 14 alle 17. L’iniziativa è dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 17 anni che intendono trascorrere un divertente pomeriggio provando quello che è diventato uno sport sempre più praticato e amato. Dalle 17 si svolgerà poi un mini torneo riservato ai ragazzi della scuola di padel del circolo.

Per ragioni organizzative è obbligatoria la prenotazione sia per l’open day che per il torneo chiamando il numero 0161.503069, oppure via mail all’indirizzo [email protected]

Dal 4 ottobre, invece, sempre al circolo della Pro Vercelli, partirà la stagione 2021/2022 con la scuola di addestramento di tennis e padel. Le iscrizioni saranno aperte dal 20 settembre al 1°ottobre telefonando al numero 0161.503069, con la possibilità di prenotare anche una lezione gratuita.