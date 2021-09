Engas, un triangolare in ricordo di Paolo Sala

L’Engas Hockey Vercelli ha organizzato un torneo triangolare amichevole intitolato alla memoria del giornalista de La Sesia Paolo Sala. La manifestazione si è in calendario sabato 18 settembre, nell’ambito degli impegni pre campionato di Serie A1 dei nerogialloverdi. Oltre alla squadra allenata da Sergi Punset giocheranno al PalaPregnolato l’Hockey Roller Club Monza e il Follonica Hockey, che si affronteranno in tre match da mezz’ora. Il programma del triangolare sarà dettagliato dalla società vercellese nei prossimi giorni, ma è stato contestualmente annunciato che il club ha anche avanzato richiesta al Comune, proprietario del palazzetto, di intitolarne la sala stampa proprio a Sala.

Intanto sabato 11 settembre l’Engas ha ricevuto al rione Isola l’Amatori Wasken Lodi campione d’Italia, per la prima edizione del Trofeo Paolo Torazzo, in ricordo del figlio del presidente Gianni Torazzo. Il Lodi si è imposto nel test match per 7-4, rispettando i favori del pronostico, ma l’Hockey Vercelli neo promosso ha mostrato segnali incoraggianti in vista dell’inizio del campionato previsto per ottobre, soprattutto in un primo tempo piuttosto equilibrato chiuso sotto di una rete. I gol del Vercelli sono stati segnati da Giorgio Maniero, Matteo Zucchetti, Matteo Brusa e Massimo Tataranni. Punset non ha potuto schierare Nicolas Ojeda e Walter Sisti, in quarantena dopo essere atterrati in Italia dall’Argentina. Juan José Moyano invece è stato premiato come miglior giovane giocatore della partita. Il club ha poi comunicato che l’amichevole contro la squadra campione in carica sarà organizzata ogni anno.

Nella mattinata di sabato erano state presentate le maglie da gioco per la stagione 2021-2022. Graficamente una conferma rispetto a quelle della scorsa annata, ma con alcuni dettagli aggiuntivi legati alla tradizione e all’identità vercellese: gli storici schizzi del Duomo e del Galletto della basilica di Sant’Andrea realizzati da Francesco Leale e un’immagine “fumettata” di Federica Isola, la schermitrice medagliata in estate alle Olimpiadi di Tokyo. Per l’occasione erano presenti la figlia di Leale, Serena, e l’atleta cresciuta sella Pro Vercelli Scherma. Ufficializzato anche il nome del responsabile marketing della società, Stefano Mognon.

Al vernissage erano presenti Mimmo Sabatino, assessore allo Sport, e Massimo Simion, assessore alle Opere Pubbliche e vicesindaco. I rappresenti della giunta hanno aggiornato sull’avanzamento del progetto di riqualificazione del PalaPregnolato, per il quale si stanno susseguendo incontri per la candidatura a un bando dell’Istituto per il Credito Sportivo. «Come amministratore della Pubblica Amministrazione, in 25 anni non ricordo un momento con tanti fondi a disposizione per l’impiantistica sportiva – ha affermato Simion – Dobbiamo essere bravi a intercettare queste somme per dare ai giovani sportivi vercellesi impianti adeguati».