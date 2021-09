Eccellenza: vince la Lg Trino, Borgo e Alicese Orizzonti ko

La prima giornata dei campionati regala il successo della LG Trino in Eccellenza e del Bianzè in Promozione.

La prima giornata del girone A di Eccellenzaha visto i trinesi di mister Roberto Gioia esordire con un successo al “Roberto Picco”. La LG Trino ha battuto 2-1 al Dufour Varallo: gol di Birolo per il vantaggio, pareggio ospite e subito dopo il gol vittoria di Caposele. All’”Aldo Vigino” invece il Borgovercelli di mister Gregory Moretto è costretto a cedere per 2-0 sul proprio campo contro la Fulgor Ronco Valdengo: da registrare il rosso tra i borghini a Liberali dopo 19 minuti. Infine ad Oleggio l’Alicese Orizzonti di mister Marco Mellano viene sconfitta per 3-2 in una partita ricca di reti, con i vercellesi avanti con Moussaif, poi sotto 3-1 e non è stato sufficiente il gol di De Palma a concretizzare la rimonta.

Nel girone A di Promozione la prima giornata registra il successo al “Pier Giuseppe Ariagno” del Bianzè di mister Ugo Yon che sul campo amico ha sconfitto l’Omegna per 2-0 con il rigore di Pinton e il gol di Bernabino allo scadere. Pareggio a Biella invece per il Santhià di mister Giuseppe D’Agostino contro la Chiavazzese: 1-1 con gol di Zarmanian.

Nel girone B di Prima Categoria la prima giornata è stata piuttosto avara con le vercellesi. Il Cigliano è stato sconfitto in casa per 1-0 dal La Chivasso, la Pro Roasio ha perso 1-0 sul campo del Valdilana Biogliese, la Pro Palazzolo è stata battuta per 1-0 aCasale Monferrato dalla Junior Pontestura. Infine ci sono i due pareggi: il Gattinara era avanti due reti in casa della Strambinese grazie alle segnature di Porcelli su rigore e di Nishchyk, ma poi si è fatto raggiungere sul 2-2 nella ripresa. La Virtus Vercelli è invece stata raggiunta sull’1-1 dalla Serravallese dopo essere passata in vantaggio con Bilotta a Serravalle Sesia.

Giovedì 16 settembre alle 20,30 tornano in campo diverse vercellesi. Per la Coppa Italia di Eccellenza l’Alicese Orizzonti sarà di scena a Caselle contro il Borgaro Nobis per provare un’impresa più che ardua dopo la sconfitta a tavolino per 3-0 contro La Pianese. Per la Coppa Italia di Promozione al “Pier Giuseppe Ariagno” il Bianzè ospita il Santhià dopo aver vinto all’andata al “Fabio Pairotto” per 2-1. Nella Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria ci sarà l’esordio per le due vercellesi: il Gattinara affronterà in casa il Carpignano e il Cigliano che farà visita a La Vischese. Questi i risultati della prima giornata: Carpignano-Valdilana Biogliese 1-1; Montanaro-La Vischese 2-1. Giovedì 30 settembre alle 20,30 infine si giocheranno Valdilana Biogliese-Gattinara e Cigliano-Montanaro.