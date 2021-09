Scienza infuriato: “Mi hanno fatto una porcata vergognosa”

Quella giornata di squalifica mister Scienza proprio non l’ha digerita. Non tanto e non solo perché lo costringerà a vedere dalla tribuna la partita di domani al Piola (inizio ore 17.30) contro ilSeregno, ma per l’accusa che gli viene rivolta: “Mi hanno fatto una porcata vergognosa – attacca il tecnico, infuriato – mi sento mortificato, deluso, intristito. Chi mi conosce sa che certe espressioni non fanno parte della mia famiglia. Sono molto arrabbiato per ciò che mi viene contestato e perché non sarò in panchina, ma nessun alibi: in settimana abbiamo lavorato in maniera eccellente. Bisogna aspettare le prime 7/8 partita per capire che stagione potremo fare, ma vincere anche domani vorrebbe dire lasciare un’impronta forte sin da subito”. Contro ilSeregno – che proprio in settimana ha avuto un vibrante polemica contro il presidente della Lega, Francesco Ghirelli, nei confronti del quale ha presentato un esposto agli organi federali – si preannuncia una battaglia: “Sono una squadra ostica – avverte mister Scienza – di spessore agonistico nei contrasti fisici. Dovremo giocare una grande partita. A mio avviso siamo al 30/40% di quello che è il potenziale di questa squadra. Sabato a Sesto, non possiamo fare un tempo in un modo e il secondo al suo opposto. Ho tutti a disposizione e sono contento di aver visto nelle prime due giornate che i cambi hanno dato un contributo fondamentale per riportare alta l’intensità della nostra azione”.