Eccellenza, Coppa: sconfitta a tavolino per l'Alicese Orizzonti

Sconfitta a tavolino per l’Alicese Orizzonti nella prima partita di Coppa Italia di Eccellenza. Sul campo il match contro La Painese domenica scorsa era terminato 2-2, ma il giudice sportivo ha rilevato delle irregolarità da parte dei vercellesi.

Si legge infatti sul comunicato ufficiale che era presente un provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore Souleymane Mane dell’Alicese Orizzonti, ed inoltre, a seguito di controllo degli atti di gara, del sistema informatico e dalle successive verifiche all'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, lo stesso giocatore è stato impiegato seppur non regolarmente tesserato per i vercellesi. Per questi motivi il giudice sportivo ha assegnato gara persa per 3-0 all’Alicese Orizzonti, alla quale è stata comminata un’ammenda di 150 euro, e ha inibito fino al 9 novembre 2021 il dirigente responsabile Simona Barbero che ha sottoscritto la distinta di gara. Inoltre ha squalificato Souleymane Mane per una giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento.

Con la vittoria dei torinesi a tavolino cambia la classifica del triangolare che ora vede Borgaro e La Pianese a 3 punti e Alicese Orizzonti a 0. Giovedì 16 settembre alle 20,30 a Borgaro Torinese i vercellesi di Marco Mellano affronteranno i padroni di casa nell’ultimo match del triangolare.

Tra gli altri provvedimenti disciplinari della giornata di Coppa Italia spiccano le squalifiche per tre giornate di Massimiliano Fiorenza, dell’Alicese Orizzonti, come si legge dal comunicato, “per condotta violenta, consistente nell'aver colpito intenzionalmente un giocatore avversario con uno schiaffo al volto, e di Xhelal Xhumaqi, de La Ppianese, “per condotta violenta, consistente nell'aver reagito ad uno schiaffo da parte di un avversario con un gesto analogo”.