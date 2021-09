Pro Vercelli: Scienza squalificato per una giornata

Fulmine a ciel sereno in casa Pro Vercelli. Mister Giuseppe Scienza, infatti, è stato squalificato dal giudice sportivo per una giornata. Motivo? Una presunta espressione blasfema espressa dal tecnico durante la partita di sabato contro la Pro Sesto. Scienza non è stato espulso né ripreso dagli ufficiali di gara durante la partita e questo ha lasciato tutti un po' perplessi. La società, convinta dell'innocenza dell'allenatore, ha dichiarato di presentare immediato ricorso. Questo il commento del club: "La società Fc Pro Vercelli 1892 dichiarandosi esterrefatta dopo aver appreso che il mister Giuseppe Scienza è stato squalificato per una partita, a causa di presunte espressioni blasfeme proferite durante la gara contro la Pro Sesto, comunica di voler presentare ricorso avverso detta decisione del Giudice Sportivo, al fine di tutelare l'immagine del proprio allenatore e della società stessa. Lo stesso, come confermabile dai dirigenti presenti in panchina durante la partita non ha mai bestemmiato o imprecato in nessuna circostanza".