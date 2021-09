L'ex Pro Vercelli Grassadonia nuovo allenatore della Paganese

Gianluca Grassadonia è il nuovo allenatore della Paganese. La società campana che milita nel girone C di Serie C ha deciso di esonerare Raffaele Di Napoli dopo la sconfitta nella seconda giornata per 2-0 sul campo del Latina. La squadra azzurrostellata aveva esordito con un pirotecnico 4-4 contro l'Acr Messina nel primo turno di campionato. Per Grassadonia, allenatore della Pro Vercelli nella stagione 2017-2018 e reduce dall'esperienza a Pescara culminata con la retrocessione, si tratta di un ritorno: alla guida della Paganese ha ottenuto risultati rilevanti tra cui alcune salvezze e anche uno storico raggiungimento dei playoff nella stagione 2016-2017. Questo il comunicato del club campano: "Il Presidente Raffaele Trapani, l'amministratore unico Filippo Raiola e il coordinatore dell'area tecnica Cosimo D'Eboli - si legge nella nota pubblicata dal club - augurano a Gianluca Grassadonia buon lavoro". Ancora da definire lo staff tecnico dell'ex allenatore delle bianche casacche.