Coppa Italia: vince la Lg Trino ma passa il Borgo

Borgovercelli al secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Sono scese tutte e tre in campo oggi le vercellesi di Eccellenza in Coppa Italia.

Al “Roberto Picco” di Trino i padroni di casa della LG Trino dovevano ribaltare la sconfitta per 3-0 subita in casa del Borgovercelli una settimana prima, ma la rimonta non si è completata. Alla fine la squadra di mister Roberto Gioia si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Brugnera al 25’ e di Daka al 75’, ma al secondo turno accede la formazione di mister Gregory Moretto.

Al “Salussolia-Ravetto” di Alice Castello si giocava la seconda giornata del triangolare che metteva di fronte Alicese Orizzonti e La Pianese: 2-2 il finale con ospiti in vantaggio al 10’ con Carini, pareggio di Anselmino al 48’, vantaggio dei vercellesi con Giovinazzo al 56’ e pareggio torinese con Cirillo al 90’. La squadra di mister Marco Mellano tornerà in campo il 16 settembre alle 20,30 al “Walter Righi” di Borgaro Torinese contro i padroni di casa del Borgaro Nobis che nel primo match avevano battuto a domicilio La Pianese per 4-1 e quindi comandano il triangolare con 3 punti. L’Alicese Orizzonti, 1 punti, dovrà quindi vincere per qualificarsi. Già eliminata La Pianese, 1 punto.

Oggi faceva il suo esordio anche la Coppa Italia di Promozione col derby Santhià-Bianzè al “Fabio Pairotto”, vinto dagli ospiti per 2-1. Il Bianzè di mister Ugo Yon è andato in vantaggio al 14’ con Federico, raddoppio di Perinetti al 50’, gol per il Santhià siglato da Gallo al 75’. I santhiatesi di mister Giuseppe D’Agostino proveranno a ribaltare il risultato al “Pier Giuseppe Ariagno” di Bianzè il 16 settembre alle 20,30.