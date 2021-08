Pro Vercelli: arrivano Leonardo Gatto e Vitale

Si conclude con due acquisti il mercato della Pro Vercelli. Il ds Casella ha infatti concluso nell'ultimo giorno disponibile due operazione. La prima riguarda il ritorno di Leonardo Gatto dalla Triestina: per l'esterno si tratta della terza esperienza con le bianche casacche dopo quella dell'anno passato e della stagione 2018-2019. Percorso inverso per il centrocampista Iotti che si trasferisce in Friuli.

Il secondo acquisto riguarda sempre la linea mediana: dal Frosinone è infatti arrivato Mattia Vitale che nello scorso campionato ha disputato 10 partite con i gialloblu. Vitale ha giocato anche nel Cesena, nel Venezia, nella Spal e nel Carpi. Lascia i bianchi invece Rodio che si trasferisce in prestito alla Fermana.

Rimangono quindi tutti i pezzi da novanta della squadra di Giuseppe Scienza che per settimane erano stati accostati ad altre squadre: Rolando, Della Morte e soprattutto Awua faranno parte dell'organico della Pro Vercelli