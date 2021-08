Serie C: salta la prima panchina nel girone A

Non è ancora finito agosto e già è saltata la prima panchina nel girone A di Serie C. L'allenatore del Renate, Francesco Parravicini, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni che sono state accettate dalla società. I motivi della decisione da parte del mister, che era arrivato all'inizio di questa stagione chiamato per sostituire Aimo Diana andato alla Reggiana, non sono conosciute. Il Renate, dopo l'eliminazione di settimana scorsa dalla Coppa Italia contro il Seregno (sconfitta 1-3 in casa), ha perso anche all'esordio in campionato con un secco 3-0 interno contro il Padova. Questo il comunicato della società: "La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna informa che mister Francesco Parravicini ha rassegnato le proprie inderogabili dimissioni da capo allenatore delle pantere. Il club nerazzurro, dopo un vertice interno, ha deciso di accettare la decisione del tecnico, che desidera ringraziare per l’impegno profuso ed il lavoro svolto durante questo primo scorcio di stagione. A.C. Renate vuole inoltre augurare a mister Parravicini le migliori fortune per il prosieguo di carriera".