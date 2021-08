Scienza: “Vittoria meritata, possiamo ancora migliorare tanto”

Beppe Scienza è soddisfatto: “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, potevamo fare meglio, ma abbiamo giocato lo stesso un buon calcio. Abbiamo aggredito e rubato molti palloni nella metà campo avversaria. Forse ci è mancata un pizzico di lucidità, anche se non abbiamo concesso nulla ad una squadra forte come il Lecco. Nel secondo tempo sono calate le energie, ma, con i cambi, abbiamo ripreso l’inerzia del match. Ai punti abbiamo meritato di vincere, anche se queste partite possono finire anche con un pareggio”.

Al proposito il tecnico sottolinea ancora una volta come serva un po’ di tempo e pazienza per assemblare una squadra nuova: “Arriveremo a fare ottime cose ma serve lavoro: siamo cambiati sotto tantissimi aspetti. La condizione sta crescendo, ho visto grande disponibilità. Poi le prestazioni aiutano: oggi la partita l’abbiamo fatta noi. Il modulo? Conta poco, guardate Belardinelli oggi: bisogna perseverare. Non abbiamo mai preso gol e l’approccio è stato quello di una squadra che voleva fare la partita. Abbiamo un centrocampo e una difesa molto forte, il portiere ha fatto un errore, ma ha personalità. Il centrocampo, a tre, può ruotare e fare bene. Secondo me nell’ultimo pezzo di campo ci è mancato molto: avremmo potuto creare il doppio delle occasioni. L’avversario era forte e fisico, scardinarli non era facile. Potevamo gestire con più lucidità, ma la matrice è quella di gestire dal basso”.

Sul mercato: “Contro un avversario forte come il Lecco abbaiamo dimostrato di essere solidi, bisogna capire se potrà arrivare qualcuno ma il Direttore è bravissimo e sa cosa deve fare”.

Cristian Bunino non potrebbe essere più contento di così per celebrare il suo ritorno alla Pro: “Ho fatto la Primavera con mister Scazzola, quindi parliamo proprio di tanti anni fa, ma sono felice di essere tornato e di aver trasformato il rigore. E’ una vittoria meritata: abbiamo fatto una grande partita”.