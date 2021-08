Pro, buona la prima: Lecco battuto 1-0

Inizia con una vittoria il campionato della Pro Vercelli di Beppe Scienza. I bianchi superano al "Piola" 1-0 il Lecco grazie al rigore nei minuti finale di Cristian Bunino. Tre punti meritati per le bianche casacche che hanno giocato meglio dei lombardi, sfiorando il gol già in un paio di occasioni prima del decisivo penalty, senza praticamente mai soffrire in fase difensiva. Buone le prestazioni dei nuovi arrivati Cristini, Macchioni e soprattutto Belardinelli, sicuramente il migliore in campo nei primi 45 minuti. Nel complesso non è stata una gara ricca di emozioni, ma la Pro Vercelli ha sempre dato l'impressione di avere qualcosa in più degli avversari pur se alcuni ingranaggi devono ancora essere oliati, come è giusto che sia visto che si è solamente a fine agosto. L'aspetto più positivo è stato stato sicuramente la solidità della fase difensiva: il Lecco ha francamente un po' deluso, ma il lavoro dei ragazzi di Scienza in fase di non possesso è stato praticamente perfetto. Sul fronte offensivo, invece, c'è ancora un po' da migliorare: orfane di Comi, squalificato, le bianche casacche sono arrivate con discreta facilità fino agli ultimi 20 metri ma poi molte volte non si sono rese pericolose per qualche imprecisione. Nel primo tempo l'occasione migliore è capitata nei piedi di Rolando che, lanciato a rete da un buon filtrante di Bunino, si è fatto ipnotizzare davanti a Pissardo. Lo stesso numero 7 al 60' trova la via del gol su cross di Crialese ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. La Pro ha il merito di provarci fino alla fine e al minuto 88, su sviluppi di calcio d'angolo, Bunino viene atterrato da Merli Sala: l'arbitro indica il dischetto e lo stesso numero 9 realizza. Negli ultimi minuti i bianchi gestiscono bene il possesso del pallone non concedendo praticamente alcuna possibilità ai blucelesti. Ora una nuova settimana che chiuderà il mercato e porterà alla trasferta contro la Pro Sesto. Il modo migliore era affrontarla con tre punti e così è stato.