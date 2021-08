Le pagelle di Pro Vercelli-Lecco: Belardinelli, che personalità!

Tintori: con i piedi ci sta lavorando. Attento e presente, anche se il Lecco non tira praticamente mai. (6)

Cristini: autorevole e autoritario, buona la prima! (6.5)

Masi: è reduce da più di tre settimane di stop e qualcosa bisogna pur concedergli. Si capisce, però, che là in mezzo anche quest’anno sarà fondamentale. (6.5)

Macchioni: Kraja e Iocolano mandano in campo i loro ologrammi, ma questo nulla toglie a una gara pulita e ordinata. (6)

Iezzi: non lo vedi, ma quando serve c’è sempre. Meno preciso del solito in fase di appoggio. (6)

Belardinelli: il suo esordio tra i prof è una partita di personalità e diligenza, illuminata da sprazzi di qualità. (7)

36’ st Rizzo: ha ragione mister Scienza: se recupera la condizione anche solo al 60/70%, sarà fondamentale. (ng)

36’ st Bruzzaniti: bentornato, sarà utilissimo. (ng)

Awua: là in mezzo le prende tutte lui. Si vede che ha un altro passo rispetto alla categoria. Bisogna solo sperare che martedì sera sia ancora della Pro. (7)

Emmanuello: partenza con il freno a mano tirato, ma ci sta, data la struttura fisica. (6)

Crialese: c’è sempre, ma sbaglia tanto. (6)

24’ st Clemente: ci mette agonismo e intensità. (6)

Rolando: in questo momento, probabilmente, è il giocatore della Pro maggiormente distratto dalle voci di mercato. E si vede. (5.5)

16’ Della Morte: cerca la giocata, senza fortuna. (6)

Bunino: cresce nella ripresa, quando riesce a proporsi con continuità. Nel finale si procura e trasforma il rigore che decide il match. (6.5)