La Pro in coro: "Ritrovare i tifosi allo stadio uno stimolo in più"

"Siamo pronti per questa nuova stagione che siamo convinti possa essere di alto livello. Crediamo molto nel nostro progetto e sappiamo che quest'anno potremo avere il supporto di voi tifosi ogni domenica. Vi chiediamo di sostenerci sempre e cercheremo in ogni occasione di tenere alto il nome della società". Con il campionato che inizierà tra meno di 48 ore con la partita interna contro il Lecco in programma domenica 29 agosto alle 17,30, la Pro Vercelli si è presentata ufficialmente oggi, venerdì 27 agosto, allo stadio Piola. Buona la partecipazione di pubblico, affamato di calcio e voglioso di poter riabbracciare la squadra dopo praticamente un anno e mezzo costretto a seguire i propri beniamini dal divano.

Il messaggio forte arriva direttamente dalla società, rappresentata dal presidente Franco Smerieri, il vicepresidente Anita Angiolini, l'amministratore delegato Paolo Pinciroli e il direttore sportivo Alex Casella: "Vogliamo che questa sia una grande famiglia, così come abbiamo ricordato nello slogan utilizzato per la campagna abbonamenti - sottolineano tutti i componenti societari - Poter vedere le tribune gremite e avere il sostegno dei tifosi sarà sicuramente uno stimolo in più sia per noi che per i giocatori. Abbiamo tanto entusiasmo e voglia di fare bene: siamo convinti di poter disputare un campionato di alta classifica". Durante la cerimonia sono stati poi presentati tutti i giocatori della rosa delle bianche casacche 2021/2022 oltre allo staff tecnico e alle squadre del settore giovanile.