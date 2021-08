Il portiere Gasparini lascia già la Pro Vercelli

Finisce praticamente prima di iniziare l'avventura di Manuel Gasparini con la Pro Vercelli. Il portiere classe 2002 arrivato poche settimane fa in prestito dall'Udinese si trasferisce, sempre in prestito, al Legnago Salus. A confermarlo è la stessa società di via Massaua con un comunicato: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver girato in prestito al Football Club Legnago Salus il portiere dell’Udinese Calcio Manuel Gasparini. A Manuel vanno il ringraziamento per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale".

Evidentemente mister Beppe Scienza ha individuato definitivamente in Tintori il portiere titolare e il giovane estremo difensore di proprietà del club friulano ha preferito trovare un'altra sistemazione per giocare con continuità. A questo punto la Pro Vercelli è dovrà trovare un secondo portiere prima della fine del mercato, ossia il 31 agosto.