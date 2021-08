Vietata la vendita di bevande alcoliche prima e dopo le gare della Pro

Per assicurare un ritorno in piena sicurezza degli spettatori allo stadio Silvio Piola di Vercelli in occasione della stagione calcistica 2021/2022, analogamente alle precedenti stagioni, il prefetto Lucio Parente ha adottato l’ordinanza recante il divieto di introduzione, di somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore a 0,5%, nonché di bevande non alcoliche contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, involucri di cartone o tetrapack o in altri contenitori idonei all’offesa della persona.

Tali divieti, che troveranno applicazione anche nelle aree immediatamente adiacenti lo stadio a partire dalle due ore antecedenti la partita e fino un’ora dopo il termine dell’incontro, riguarderanno tutti gli incontri di calcio della Tim Cup (Coppa Italia), del Campionato di Lega Pro ed amichevoli che saranno disputati nello stadio cittadino