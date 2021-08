Due grandi appuntamenti nel weekend al Golf Club Cavaglià

Domenica 22 agosto al Golf Club Cavaglià si è disputata la tappa dell'Apart Revolution Tour 2021 (18 buche Stableford 3 categorie) circuito con finale nazionale.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Alberto Schellino Cavaglià 32, 1° Netto Giovanni Nicoletti Cavaglià 39, 2° Netto Filippo Fornera Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Riccardo Virga Fonti 43, 2° Netto Franco Panatero Cavaglià 42. 3a categoria: 1° Netto Michele Azeglio Cavaglià 39, 2° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 39. 1° Ladies Cinzia Codemo Cavaglià 38. 1° Seniores Piero Bucino Cavaglià 41. Nearest cat. unica: buca 2 Baldi Rosario m. 3,67, buca 6 Borio Grazia m. 2,12, buca 9 Tonso Daniele m. 2,24.



Il Golf Club Cavaglià ha festeggiato il Ferragosto 2021 con la classica Louisiana a Coppie (18 buche medal) che ha messo in palio i premi offerti dai Maestri del circolo e dal Pro Shop di Enrico Bertaina. La gara è stata dominata da Giuseppe Gaeta e Silvia Malinverni con lo scpre di 63 (-5, lordo e 50, -18 netto). Nel netto sono stati premiati Dario Pisoni/Vera Zambelli con 55 seguiti da Davide Baroni /Luigi Ruggiero con 58 e Michele Azeglio/Piero Ceresa con 58. Prima coppia mista Tiziana Brignoli/Paolo Mignano con 59.





Per l'ultimo weekend di agosto al Golf Club Cavaglià sono in programma due gare. Sabato 28 agosto ospiterà un evento benefico sempre molto sentito: la prova del Lions Charity Golf Championship (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 25 €, esterni gara e green fee 65€) che ogni anno si prefigge un grande obiettivo di solidarietà, ossia donare un cane guida ad un non vedente. Domenica 29 agosto, invece, per la prima volta farà tappa a Cavaglià la Piccaia Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie - Iscrizione gara soci 20 €, esterni gara e green fee 70€) dove i partecipanti si contenderanno le opere d’arte di Giorgio Piccaia, artista-golfista di Agrate Conturbia.

Info e iscrizioni 0161/966771 - [email protected] , alla fine di entrambe le gare dopo la premiazione seguirà rinfresco.