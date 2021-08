Venerdì 27 agosto la presentazione della Pro Vercelli

In attesa dell’esordio di domenica contro il Lecco la Pro Vercelli si presenta ufficialmente venerdì 27 agosto. La cerimonia si terrà alle 17 allo stadio “Silvio Piola”. “Sarà l’occasione per presentare ufficialmente la rosa e tutto lo staff a stampa e tifosi e sarà una serata ricca di sorprese dove verranno annunciati tutti i progetti della nuova stagione”, ha scritto la società sul profilo Facebook. L’ingresso è gratuito, ma sarà richiesta, visto il numero limitato di posti, la prenotazione via mail all’indirizzo [email protected] o al numero 3421612965.