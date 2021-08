Pro Vercelli: parte la campagna abbonamenti

Parte la campagna abbonamenti della Pro Vercelli per la stagione 2021/2022. Con l'inizio del campionato i tifosi torneranno allo stadio e la società ha scelto la linea "low cost" per i suoi supporters più affezionati: una media di 14,21 euro a partita per chi farà l'abbonamento in Tribuna Laterale, 9,47 per la Gradinata Sud, 7,11 per la Gradinata Nord e soli 3,68 per la Curva Ovest. Sintomo che il club voglia avere più gente possibile al fianco della squadra nelle partite al "Piola" (ricordiamo che al momento la capienza massima per le disposizioni Covid è del 50% negli stadi italiani). Questa volontà la si evince anche dal nome scelto per la campagna abbonamenti: "La mia famiglia".

La società ha inoltre deciso di concedere una prelazione a tutti coloro che sono in possesso dell'abbonamento della stagione 2019-2020: potranno infatti recarsi oggi, martedì 24 agosto e domani, mercoledì 25, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 allo stadio Silvio Piola (ingresso lato palazzina/uffici) per sottoscriverlo. A loro verrà anche regalata una t-shirt delle bianche casacche. Tutti gli altri tifosi potranno presentarsi allo stadio negli stessi orari a partire da giovedì 26 agosto.

Non solo: il club precisa che nel caso in cui si dovessero disputare in un altro stadio alcune partite (cosa molto probabile per il rifacimento del manto sintetico del "Piola"), la società organizzerà un servizio pullman gratuito per i propri abbonati. Nel caso in cui, infine, dovesse essere interdetto l'accesso allo stadio ai tifosi a causa delle restrizioni per il contenimento del Covid e non si potesse assistere ad un numero minimo di 14 partite, la Pro Vercelli rimborserà la quota corrispondente alle partite non viste in base al costo dell'abbonamento.