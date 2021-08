Pro Vercelli: ufficiale l'arrivo di Cristini

Giuseppe Scienza aveva chiesto un difensore e un difensore è arrivato. La Pro Vercelli ha infatti ufficializzato oggi, martedì 10 agosto, l'arrivo di Andrea Cristini, svincolato dalla Sambenedettese. Su Cristini si era già espresso il ds Alex Casella che aveva confermato l'interesse la scorsa settimana. Classe 1994 ha tanta esperienza in Serie C: più di 160 le presenze in categoria per il centrale. Cristini era svincolato dalla Sambenedettese dopo l'esclusione della società marchigiana dai professionisti. Oltre che nella squadra rossoblu ha militato anche nel Pavia, nel Mantova, nel Cuneo e nel Teramo.

Ora c'è quindi attesa per il rinforzo a centrocampo: uno degli obiettivi è Luca Belardinelli, classe 2001 dell'Empoli, ma ci sono anche altri nomi sul taccuino di Casella, specie dopo l'esclusione definitiva delle cinque squadre che hanno avuto inadempienze finanziarie.