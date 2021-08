Pro Vercelli, l’esordio sarà con il Lecco il 29 agosto

Sarà il Lecco la prima avversaria della Pro Vercelli nel campionato di Serie C 2021/2022. Oggi, lunedì 9 agosto, è stato ufficializzato il calendario. I bianchi giocheranno in casa l'esordio il 29 agosto, anche se non è così scontato che si giochi al Piola: infatti è probabile che per le prime due gare la Pro possa giocare in campo neutro a causa del rifacimento del terreno sintetico del campo di via Massaua.

Nella seconda giornata i ragazzi di Scienza saranno di scena a Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto, poi Seregno in casa, Juventus U23 in trasferta e Trento in casa. Nell'ultima partita d'andata, infine, le bianche casacche ospiteranno il Mantova.

Per quanto riguarda la Coppa Italia la Pro Vercelli sarà di scena il 21 agosto contro la Pergolettese