Pro Vercelli: ecco il girone della stagione 2021-2022

Con due giorni di ritardo rispetto alla tabella di marcia la Lega Pro ha ufficializzato oggi, lunedì 9 agosto, i tre gironi che comporranno la Serie C 2021-2022. Come annunciato, da quest'anno, è stato adottato il criterio della divisione orizzontale per la suddivisione dei raggruppamenti. Quindi, a distanza di anni, la Pro tornerà a giocare nel nord est, abbandonando le trasferte liguri e toscane. Sarà anche un campionato senza derby: con l'Alessandria promossa in Serie B e il Novara escluso dai professionisti, solamente la Juventus U23 rappresenterà il Piemonte insieme alle bianche casacche.

GIRONE A: AlbinoLeffe, FeralpiSalò, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Olbia, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, Trento, Triestina, Virtus Verona.

Niente sfida con l'Entella per questa stagione: dopo tanti anni di battaglie e rivalità accesa, i liguri sono stati inseriti nel girone B. Questa la composizione degli altri due gironi:

GIRONE B: Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Matelica-Ancona, Modena, Montevarchi, Pescara, X (Pistoiese o Fano), Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Vis Pesaro, Virtus Entella, Viterbese.

GIRONE C: Acr Messina, Avellino, AZ Picerno, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria , Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

Sempre nella giornata di oggi, dalle ore 19, saranno sorteggiati anche i calendari del campionato.