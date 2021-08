La Junior Volley Casale conferma l'iscrizione alla B2

La Junior Volley Casale ha preso una decisione coraggiosa, quella di continuare la tradizione iniziata nel 1966. L'alternativa era chiudere la società.

"Confidiamo nell'aiuto di tutti perchè investire nello sport giovanile vuol dire contribuire a migliorare il futuro - spiegano dalla dirigenza - Il campionato 2021-22 di pallavolo, sarà con tutta probabilità il più difficile di sempre. La pandemia ha lasciato il segno nelle società dilettantistiche e mai come in questo momento occorre restare accanto alle realtà sportive cittadine, affinchè non vada perduto un patrimonio inestimabile. Chi ha la possibilità deve aiutare economicamente (e non solo), i club che decidono di proseguire nonostante le incertezze derivanti da 18 mesi a dir poco devastanti".

La società rossoblu (prima iscritta in Italia) conferma la propria presenza in serie B2 e la campagna acquisti prosegue, orchestrata dal direttore sportivo Pietro Del Nero. Partenze per motivi di studio di Martina Furegato e Vittoria Belotti (anche per un avvicinamento a casa). Confermate il capitano Giorgia Del Nero, Alice Dell'Oste, Viviana Angeleri, Federica De Ambrogio, Susanna Olivero e speriamo nel recupero dall'infortunio di Francesca Pastore. Al momento sono arrivate (in ordine fotografico) Alissa Quilico (2003), Soraya Pratali (2002), Alessia Aiello (2003) ed è ritornata Camilla Dametto. L'organico è ancora in via di completamento.

Confermato lo staff tecnico con Francesco Ercole a dirigere il tutto, coadiuvato da Maurizio Montagnini e il preparatore atletico Luca Simonetti. per ripartire con il settore giovanile è tornata Monica Mellina con la collaborazione di Roberto Maggia e l'aiuto di Francesco Ercole. "Ci si è mossi su diversi fronti, ma alla fine la linea adottata dal club sarà quella di costruire una “rosa” giovane, con alcuni elementi più esperti in grado di fungere da guida in un campionato insidioso come la B2 nazionale. In quest’ottica le conferme di Del Nero, Dell’Oste e Deambrogio sono alquanto indicative. Angeleri (classe 2001), guiderà la nutrita schiera di millenials", concludono dalla dirigenza.